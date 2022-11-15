В Смоленской области задержали курьера телефонных мошенников. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

В отношении 30-летней жительницы Ярцева возбуждено 6 уголовных дел по факту мошенничества в отношении пенсионеров. Личность подозреваемой установили в ходе расследования.

По информации пресс-службы регионального УМВД, пожилым женщинам поступали звонки от неизвестных, которые представлялись родственником или сотрудником полиции, и сообщали, что близкий человек стал виновником ДТП, в котором есть пострадавший. Злоумышленники просили потерпевших передать деньги курьеру якобы на помощь родным. Наличные из дома забирала неизвестная девушка.

Связавшись с родственниками, пенсионерки осознали, что стали жертвами мошенников, и обратились в полицию. Общая сумма ущерба превысила 700 тысяч рублей.

Подозреваемую задержали. Она рассказала, что адреса пенсионеров ей присылал неизвестный работодатель. Полученные деньги необходимо было перевести на банковскую карту своего куратора, а в качестве вознаграждения она оставляла себе 10% от суммы.

В настоящее время оперативники устанавливают возможных соучастников мошеннической схемы.

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