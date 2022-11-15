Смоляне могут подписаться на уведомления об отключениях электроэнергии

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В ПАО «Россети Центра» в 2022 году для потребителей филиалов компании был запущен в работу сервис «Подписка на уведомления об отключениях электроэнергии», сообщает пресс-служба филиала.

Оформить подписку можно на официальном ПАО «Россети Центр», перейдя по ссылке на страницу подписки через соответствующий баннер «Подписаться на уведомления об отключениях электроэнергии», размещенный на стартовой странице.

Кроме того, для получения информации по отключениям электроэнергии жители региона могут воспользоваться: единым федеральным телефонным номером горячей линии 8-800-220-0-220; чат-ботом, расположенным на сайте компании (в левом нижнем углу на стартовой странице нажать на «Есть проблемы с электричеством»); сервисом передачи сообщений об отсутствии электроэнергии на сайте компании ПАО «Россети Центр» в разделе «Информация об отключении - Сообщить об отключениях».