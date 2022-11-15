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НовостиОбщество15 ноября 2022 12:39

Ремонт улицы Твардовского в Смоленске планируют завершить к 30 ноября

Сейчас подрядчик выполняет укладку верхнего слоя асфальта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Ремонт улицы Твардовского в Смоленске планируют завершить к 30 ноября. Фото: пресс-служба Администрации города.

Ремонт улицы Твардовского в Смоленске планируют завершить к 30 ноября. Фото: пресс-служба Администрации города.

Подрядчик «ДЭП-47» совместно с организацией «Корпорация Стройиндустрия» приступили к укладке верхнего слоя асфальта на улице Твардовского. По информации пресс-службы администрации города, полностью завершить ремонт дороги планируется к 30 ноября, а укладку асфальта – в течение четырёх дней.

После устройства верхнего слоя асфальта рабочим предстоит произвести ремонт подпорной стенки возле дома №5, а также обновить тротуары на протяжении всей улицы.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске восстановили трамвайное движение по улице Рыленкова. Рабочие завершили ремонт дорожного покрытия и трамвайных переездов.