Смоляне собрали почти 20 тонн гуманитарной помощи мобилизованным в зону СВО. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский побывал на складе, где на протяжении последних нескольких недель формировался, исходя из заявок и пожеланий командиров созданных воинских подразделений, гуманитарный груз. Неравнодушные смоляне, представители бизнеса и общественных организаций собрали почти 20 тонн необходимых для военнослужащих вещей.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Как рассказал глава региона на своей странице в соцсетях, в этот раз для смоленских бойцов закупили в дополнение к уже выданному обмундированию предметы теплой одежды, спальные мешки, коврики-пенки, аптечки первой помощи, обувь, строительный инвентарь, дизельные электрогенераторы, квадрокоптеры, оптические, тепловизионные и другие средства. Более трети помощи – продукция смоленских предприятий, принявших решение частично переориентировать свое производство под нужды армии.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В ближайшие дни гуманитарная помощь для мобилизованных смолян будет доставлена к местам дислокации.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

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