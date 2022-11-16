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НовостиОбщество16 ноября 2022 4:54

Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 16 ноября

На отдельных участках дорог возможна гололедица
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 16 ноября.

Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 16 ноября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

16 ноября на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер подует северный, северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.

В Смоленске: -2°C…0°C.

Атмосферное давление 742 мм рт. столба, будет расти.

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