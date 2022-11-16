В Смоленскую область пытались ввезти нелегальные сигареты на сумму 28 млн рублей. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

Сотрудники пограничного управления остановили два грузовых автомобиля в районе деревни Кругловка. Водители сообщили, что в соответствии с документами перевозят товары по заявке одного из крупных маркетплейсов.

Однако, при осмотре грузовых отсеков, вместо заявленных грузов пограничники обнаружили сигареты иностранного производства без маркировки. Всего около 550 тысяч пачек на сумму 28 миллионов рублей.

– В действиях водителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесение информации, предусмотренной законодательством Российский Федерации в особом крупном размере, – прокомментировали в пресс-службе ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

Читай также:

В Смоленской области задержали курьера телефонных мошенников. Жительница Ярцева обманула шестерых пенсионеров на 700 тысяч рублей.