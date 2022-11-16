В Смоленске задержали мужчину за публичные призывы к убийству президента России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 29-летнего смолянина возбуждено два уголовных дела. Он обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Как сообщили в пресс-службе УФСБ, молодой человек в соцсетях призывал к насилию в отношении президента России, руководства страны, выходцев из стран Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии.

На допросах подозреваемый убеждал следователей, что указанные этнические группы являются «дикарями, угрозой для русского народа и цивилизованного общества». Кроме того, размещал соответствующие записи в социальных сетях.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 390 тысяч рублей.

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