Врачи смоленского «Красного Креста» спасли женщину после серьезного ДТП. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смолянка получила многочисленные травмы в автомобильной аварии, которая произошла на трассе М1 в конце августа 2022 года. Прибывшие на место сотрудники «скорой» оказали женщине первую медицинскую помощь и доставили в «Красный Крест» с помощью санитарного вертолёта «АНСАТ».

В клинической больнице скорой медицинской помощи хирурги и травматологи провели пациентке необходимые операции. Как сообщили в «Красном Кресте», выполнена лапаротомия с ушиванием краевого разрыва печени, после чего проведены операции на верхних и нижних конечностях.

Благодаря своевременной госпитализации с использованием вертолёта, усилиям врачей-специалистов пациентка в стабильном состоянии в октябре 2022 года была выписана на амбулаторный этап реабилитации.

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