Страшная авария с отечественными легковушками произошла ночью в Новодугино. Фото: «Автокадр_67» в соцсетях.

Ночью 16 ноября в Новодугино произошло жёсткое ДТП. По словам очевидцев водитель «УАЗа» не пропустил «ВАЗ 2107». Фотографиями разбитых автомобилей смоляне поделились в соцсетях.

Свидетели аварии сообщают, что водитель УАЗа находился в нетрезвом состоянии. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее «КП» писала, что врачи смоленского «Красного Креста» спасли женщину после серьезного ДТП. Пациентку госпитализировали с помощью санитарного вертолёта.