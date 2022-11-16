Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 ноября 2022 7:42

Страшная авария с отечественными легковушками произошла ночью в Новодугино

Один из водителей находился в нетрезвом состоянии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Страшная авария с отечественными легковушками произошла ночью в Новодугино. Фото: «Автокадр_67» в соцсетях.

Страшная авария с отечественными легковушками произошла ночью в Новодугино. Фото: «Автокадр_67» в соцсетях.

Ночью 16 ноября в Новодугино произошло жёсткое ДТП. По словам очевидцев водитель «УАЗа» не пропустил «ВАЗ 2107». Фотографиями разбитых автомобилей смоляне поделились в соцсетях.

Свидетели аварии сообщают, что водитель УАЗа находился в нетрезвом состоянии. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее «КП» писала, что врачи смоленского «Красного Креста» спасли женщину после серьезного ДТП. Пациентку госпитализировали с помощью санитарного вертолёта.