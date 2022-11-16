Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье16 ноября 2022 8:45

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 ноября: 38 случаев заражения выявили за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 16 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За сутки в Смоленской области коронавирус подтвердили у 38 человек.

За сутки в Смоленской области коронавирус подтвердили у 38 человек.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки в Смоленской области коронавирус подтвердили у 38 человек. Об этом сообщили в столичном Опертшабе. Общее количество инфицированных составляет 145 634.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего от коронавируса вылечились 142 145 человек, в том числе 27 выздоровели за прошедшие сутки. Скончался от болезни 1 пациент, 10 человек госпитализировали.

Читай также:

Михаил Мурашко: Россия справилась с пандемией сама и помогла другим странам. Министр здравоохранения России выступил на встрече министров G20.