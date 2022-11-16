Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 ноября: 38 случаев заражения выявили за сутки

За сутки в Смоленской области коронавирус подтвердили у 38 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки в Смоленской области коронавирус подтвердили у 38 человек. Об этом сообщили в столичном Опертшабе. Общее количество инфицированных составляет 145 634.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего от коронавируса вылечились 142 145 человек, в том числе 27 выздоровели за прошедшие сутки. Скончался от болезни 1 пациент, 10 человек госпитализировали.

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