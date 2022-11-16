Дети сотрудников Смоленскэнерго пришли в гости в Ярцевский РЭС

Фото предоставлено Смоленскэнерго.

В ходе мероприятия проекта «На работу к папе», инициированного филиалом ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в рамках концепции «Нулевого травматизма», энергетики распахнули двери для своих детей, сообщает пресс-служба компнаии.

Посетив базу Ярцевского РЭС в дни школьных каникул подрастающее поколение впервые смогло увидеть предприятие, где многие годы работают их мамы и папы.

Для детей сотрудников провели экскурсию по разным офисным и производственным помещениям, чтобы они смогли побывать в рабочих кабинетах своих родителей, увидеть кабинет охраны труда, мастерские, лаборатории. Дети смогли примерить средства индивидуальной защиты, которые используют в повседневной деятельности энергетики, задать интересующие вопросы, поучаствовать в тематических играх по электробезопасности.

Главной целью проекта «На работу к папе» является донесение до слушателей необходимости применения средств индивидуальной защиты и электрозащитных средств. Поэтому основной упор в беседе с детьми был сделан на опасностях, с которыми могут встретиться энергетики на работе, и важности соблюдения правил охраны труда.

«Повышение уровня ответственности производственного персонала посредством проведения встреч с детьми сотрудников и учащимися учебных заведений на наш взгляд очень важно. Главная цель прошедшего мероприятия – показать подрастающему поколению опасность работы в энергетике и те меры, которые компания принимает для того, чтобы ежедневный труд их родителей был безопасный, – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин. – Нам важно, чтобы вечером придя домой, наши сотрудники слышали от своих детей вопросы: «Папа, все ли ты выполнял сегодня согласно инструкции и не забыл ли одеть каску и перчатки?», а на работе помнили, что их дома их ждут их родные».