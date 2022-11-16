Интернет-голосование за лучший эскиз крышки городского люка стартовало в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

На конкурс по созданию эскиза крышки городского люка поступило 60 работ. Принять участие в голосовании можно до 26 ноября. Как сообщили в пресс-службе администрации города, окончательный вердикт вынесет экспертное жюри.

Творческий конкурс на создание эскизов стилизованных крышек канализационных люков ведётся в рамках проекта «Смоленская крепость: была, есть и будет», который получил федеральную поддержку на создание туристской инфраструктуры исторического центра.

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