Смоленская область и ОАО «РЖД» продолжат сотрудничество в сфере здравоохранения. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с начальником Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» Еленой Жидковой. На ней обсуждались перспективы расширения перечня высокотехнологичной медпомощи, оказываемой жителям области, а также было подписано Соглашение о взаимодействии и долгосрочном сотрудничестве между администрацией региона и ОАО «Российские железные дороги» в сфере здравоохранения.

На данный момент Клиническая больница «РЖД-Медицина» в Смоленске осуществляет профилактические медосмотры и углубленную диспансеризацию, оказывает амбулаторную, стационарную, специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь, а также участвует в маршрутизации пациентов. Как рассказал глава региона на своей странице в соцсетях, благодаря современному оборудованию лаборатория стационара проводит более 100 видов исследований.

Здесь функционируют гематологический и ревматологический Центры, совсем недавно был открыт Центр рассеянного склероза, где смоляне уже получают специализированную медпомощь.

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