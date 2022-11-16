В Смоленске экс-сотрудника таможни обвиняют во взяточничестве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывшего сотрудника таможни признали виновным в получении взятки.

По версии следствия и суда, днём 24 марта инспектор отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров получил взятку – 500 долларов США. Мужчина обещал организовать беспрепятственный пропуск через границу РФ автомобилям с импортным товаром.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Смоленской области, в феврале обвиняемый беспрепятственно пропустил на территорию страны 5 фур с китайскими вещами общей массой около 100 тонн.

– Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в двукратном размере взятки, а именно 103 161 руб., с лишением права на 2 года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

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