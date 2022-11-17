46 домов в центре Смоленска остались без горячей воды из-за коммунальной аварии. Фото: пресс-служба администрации города.

На улице Докучаева произошел порыв трубы, на месте выполняются ремонтно-восстановительные работы. В зону отключения теплоснабжения попали 46 жилых домов по улицам: Б. Советская, Докучаева, Тухачевского, М. Жукова, Коммунистическая, Ленина, Маяковского.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, ремонтные и сварочные работы, выполнявшиеся всю ночь, завершены. Началось заполнение системы теплоносителем.

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