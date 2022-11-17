В Смоленской области ещё 10 мобилизованных освободили от призыва. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провел очередное заседание областной призывной Комиссии по мобилизации граждан, в ходе которых рассматриваются поступившие обращения и жалобы от смолян, необоснованно призванных, по их мнению, в рамках частичной мобилизации. По итогам работы в отношении 10-ти призванных принято решение об отмене призыва.

При этом, как сообщил глава региона на своей странице в соцсетях, по 15-ти обращениям решения районных Комиссий оставлены в силе. Причиной стало отсутствие законных оснований для предоставления освобождения от призыва. Еще два обращения требуют дополнительной проработки – их повторно рассмотрят в ходе следующего заседания.

В целом, за это время в Смоленской области принято 178 решений об отмене мобилизации.

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