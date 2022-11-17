Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 ноября: «плюс» 10 случаев заражения за сутки

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 10 случаев заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 10 случаев заражения коронавирусом. По данным столичного Оперштаба, общее число заболевших составляет 145 644 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Успешно справились с болезнью за сутки 24 смолянина, с начала панлемии – 142 169. Госпитализация потребовалась пяти жителям региона. Смертность в регионе заметно снизилась – последние несколько суток в области от коронавируса погиб один человек.

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