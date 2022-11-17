Семеро пожарных тушили горящую квартиру на улице Попова в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Инцидент произошел около 6 часов утра в пятиэтажном доме на улице Попова . Очаг возгорания находился в трехкомнатной квартире на первом этаже.

Своё имущество жильцы спасали самостоятельно, заливая огонь водой, предварительно выключив электричество и газ. Газовая плита была установлена совсем рядом с местом горения. Обеспокоенные соседи в это время вызвали пожарных.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, прибывшим на место 7 спасателям осталось только убедиться, что собственники полностью ликвидировали опасность. Никто из них н пострадал. Эвакуация людей из квартир дома не потребовалась. Кухня повреждена огнем, вышел из строя, также загоревшийся, не так давно приобретённый, холодильник.

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