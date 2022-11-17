Руководство филиала «Смоленскэнерго» каждую неделю проводит День клиента. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еженедельно по четвергам заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин проводит очный прием заявителей, сообщает пресс-служба компании.

Встречи будут проходить с 9.00 до 18.00 на площадке МФЦ Мои документы по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная 2/13.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону бесплатной горячей линии компании 8-800-220-0-220.