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НовостиОбщество17 ноября 2022 12:44

Руководство филиала «Смоленскэнерго» каждую неделю проводит День клиента

Руководство филиала «Смоленскэнерго» каждую неделю проводит День клиента.

Руководство филиала «Смоленскэнерго» каждую неделю проводит День клиента.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еженедельно по четвергам заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин проводит очный прием заявителей, сообщает пресс-служба компании.

Встречи будут проходить с 9.00 до 18.00 на площадке МФЦ Мои документы по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная 2/13.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону бесплатной горячей линии компании 8-800-220-0-220.