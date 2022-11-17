Снегоуборочная техника вышла на улицы Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленск постепенно приходит зима, температура воздуха заметно снизилась, в течение дня периодически идёт снег. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на улицы города уже вышла коммунальная техника.

Все машины муниципального учреждения «СпецАвто» переоборудованы на зимний режим работы. 12 комплексных дорожных машин посыпали пескосоляной смесью спуски-подъёмы, мосты, путепроводы, перекрёстки и частично прямые участки дорог, так как снежный покров пока не значительный. Работа проводится во всех районах города в круглосуточном режиме.

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