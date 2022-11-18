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НовостиПолитика18 ноября 2022 4:41

Алексей Островский передал смоленским росгвардейцам снаряжение и технику для спецоперации

Глава региона посетил учебный центр войск национальной гвардии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Алексей Островский передал смоленским росгвардейцам снаряжение и технику для спецоперации. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Алексей Островский передал смоленским росгвардейцам снаряжение и технику для спецоперации. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский побывал в учебном центре войск национальной гвардии, где провел встречу с командующим Центральным округом войск национальной гвардии РФ Александром Поповым, который прибыл в Смоленскую область для проверки готовности подразделений перед отправкой в зону проведения СВО. Как рассказал глава региона на своей странице в соцсетях, на встрече обсуждались актуальные направления работы ведомства и задачи, стоящие перед службой на данном этапе.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В предверии визита Алексей Островский передал для смоленских росгвардейцев индивидуальные комплекты вещей, квадрокоптеры и другие технические средства.

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