Небольшой снег будет идти в Смоленской области 18 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным смоленского ЦГМС, на большей части территории региона 17 ноября ожидается небольшой снег. Согласно прогнозам, конец рабочей недели будет пасмурным. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Скорость северо-восточного ветра будет достигать 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: -6°C…-1°C.

В Смоленске: -5°C…-3°C.

Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти.

Ранее «КП» писала, что снегоуборочная техника вышла на улицы Смоленска. Работа проводится во всех районах города в круглосуточном режиме.