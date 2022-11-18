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НовостиОбщество18 ноября 2022 5:23

Второй сезон сериала про смоленских вампиров выйдет 13 декабря

Посмотреть все серии можно на стрим-сервисе Start
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Второй сезон сериала про смоленских вампиров выйдет 13 декабря. Фото: пресс-служба Администрации города.

Второй сезон сериала про смоленских вампиров выйдет 13 декабря. Фото: пресс-служба Администрации города.

Премьера первого эпизода второго сезона «Вампиров средней полосы» выйдет на сервисе Start 13 декабря.

Сыгравший главную роль Юрий Стоянов рассказал, что история про вампиров, проживающих в Смоленске станет жестче и тревожнее. Кроме того, в сериале появятся как уже знакомые фанатам герои, так и персонажи, которых они пока не знают.

Напомним, часть серий отснята в Смоленске в июле этого года. В нашем городе актеры оказались на нескольких локациях: в Лопатинском саду, возле Смоленской крепостной стены в районе башни Орёл, на Успенском мосту.

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