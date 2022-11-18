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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:03

В Красном бору Смоленска нашли 66 реактивных снарядов времён войны

Взрывоопасные предметы уничтожены
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Красном бору Смоленска нашли 66 реактивных снарядов времён войны. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В Красном бору Смоленска нашли 66 реактивных снарядов времён войны. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

17 ноября в «Пожарно-спасательный центр» поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. В Красном Бору Смоленска нашли 66 реактивных снарядов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, опасные находки обезвредили. Специалистами «Пожарно-спасательного центра» были уничтожены снаряды калибра: 132 мм – 41 единица; 82 мм – 25 единиц.

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