В Красном бору Смоленска нашли 66 реактивных снарядов времён войны. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

17 ноября в «Пожарно-спасательный центр» поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. В Красном Бору Смоленска нашли 66 реактивных снарядов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, опасные находки обезвредили. Специалистами «Пожарно-спасательного центра» были уничтожены снаряды калибра: 132 мм – 41 единица; 82 мм – 25 единиц.

Читай также:

Автомобиль Skoda «слетел» в кювет на Витебском шоссе в Смоленске. Пострадавших в аварии нет.