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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:49

18 ноября ГИБДД проведёт «сплошные проверки» водителей Смоленска

Профилактическое мероприятие пройдет в Заднепровском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
18 ноября ГИБДД проведёт «сплошные проверки» водителей Смоленска.

18 ноября ГИБДД проведёт «сплошные проверки» водителей Смоленска.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

18 ноября в Заднепровском районе Смоленска сотрудники ГИБДД проведут «сплошные проверки» – профилактическое мероприятие, направленное на пресечение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. На определенном участке дороги будут останавливать все автомобили и оценивать состояние каждого водителя, особое внимание уделяя наличию признаков опьянения.

Как сообщили в Госавтоинспекции, во избежание конфликтных ситуаций, а также предупреждения коррупционной составляющей, во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. При этом водитель при контакте с сотрудниками полиции сможет осуществлять аудио- или видеозапись.

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