Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 ноября: в регионе снизилась суточная заболеваемость

Всего в области выявлено 145 665 случаев коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным столичного Оперштаба в Смоленской области на утро 18 ноября зарегистрирован 21 новый случай заболевания за сутки. Всего в области выявлено 145 665 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выздоровели 19 человек, всего выздоровевших – 142 188 пациента. В общей сложности от коронавируса умерли 3 157 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 7 смолян.

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