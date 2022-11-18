В Смоленске провели испытание Крестовоздвиженского моста. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске проверили качество строительно-монтажных работ на Крестовоздвиженском мосту. Как сообщили в администрации города, были проведены испытания, которые подразделяются на статические и динамические.

Сначала по мосту проехали грузовые машины на разных скоростях. В это время измерялась динамика конструкции пролетов. Затем давалась нагрузка на каждый пролет моста, для этого поочередно на них заезжали шесть КАМАЗов весом по 25 тонн. На мосту и под ним были установлены специальные механические и электрические датчики. Одни фиксировали, насколько прогибается пролетное строение, а другие – его напряжение.

Все полученные показатели собираются в «карту памяти». На их основании составляются полный технический отчет и паспорт результатов испытаний.

Итоги испытаний подведут на рабочем совещании и, если данные удовлетворят заказчиков работ, то на 28 ноября будет назначена финальная приёмочная комиссия.

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