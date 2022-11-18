«Смоляне помнят, кто до последнего держал оборону города». 130-летию со дня рождения генерала Михаила Лукина посвящается

Фото: smolensk.er.ru

Михаил Федорович Лукин – генерал-лейтенант, за спиной которого три войны – Первая мировая, гражданская и Великая Отечественная. В памяти смолян он навсегда останется командующим 16-ой армией, которая в 1941 году обороняла Смоленск.

Фото: smolensk.er.ru

«Смоляне помнят, кто до последнего держал оборону города. В составе армии было всего четыре дивизии, которые сдерживали врага целых две недели. Наши войска оставили Смоленск лишь по приказу верховного командования в конце июля из-за угрозы окружения. Памятник генералу Лукину мы установили в северной части города, где находился штаб нашей армии и шли ожесточенные бои», - рассказал руководитель смоленских единороссов, координатор партпроекта «Историческая память» Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru

Первый в России памятник генералу появился благодаря инициативе членов партии в рамках регионального проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается...».

Фото: smolensk.er.ru

Связь со Смоленском известного военачальника на этом не прерывается — он бывал в городе после войны. В 1969 году открывал Обелиск «Штык» на Покровской горе, посвященный дивизиям, героически защищавшим Смоленск. В музее «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны» хранятся его награды и личные вещи. В 1988 году горсовет присвоил генерал-лейтенанту Лукину звание «Почетный гражданин города-героя Смоленска», посмертно. Также после обращения смолян в 1993 году ему присвоено звание Героя Российской Федерации.