Демонтаж незаконных ларьков продолжается в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске продолжают проводить мероприятия по выявлению и ликвидации неправомерно установленных торговых точек. Работа в этом направлении ведётся систематически.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, недавно владельцам ряда павильонов по улицам 25 Сентября, Рыленкова, Попова сделаны предупреждения о необходимости демонтажа объектов, как незаконно установленных.

На нелегальные ларьки сотрудники управления торговли вешают стикеры, чтобы потенциальные покупатели знали, что павильон установлен вне законодательства, и лишний раз подумали, стоит ли приносить прибыль этому предпринимателю.

Если владелец торгового объекта отказывается добровольно убирать незаконные сооружения, администрация города проводит принудительный демонтаж.

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