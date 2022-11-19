В 46 домах Смоленска отключат горячую воду и отопление. Фото: пресс-служба администрации города.

В целях предупреждения возникновения аварийной ситуации специалисты смоленского филиала "Квадры" проведут работы на участке магистральной тепловой сети по улице Докучаева. В связи с этим 46 домов Смоленска останутся без горячей воды и отопления с 9:00 до 16:00 19 ноября.

По информации администрации города, отключение коснётся следующих адресов:

ул. Ленина, 6/1, 8б, 12а,

ул. Большая Советская, 13, 17/1, 19/2, 20, 22, 23/8, 24, 25/19, 29/1, 33, 35, 37, 39/11, 43, 43а, 45/1

ул. Докучаева, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11

ул. Тухачевского, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ул. Маршала Жукова, 9, 13

ул. Коммунистическая, 3, 5, 15/2, 17, 22

ул. Маяковского, 3, 5, 5а, 5б

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