Дачный дом сгорел в Вязьме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В пятницу, 18 ноября, в 19:18 пожарным поступило сообщение о возгорании в СНТ «Локомотив» в Вязьме.

На место вызова выехали 9 спасателей и несколько автоцистерн. Информация о возгорании подтвердилась — огнём был охвачен дачный дом.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, дом выгорел изнутри и снаружи по всей площади. В пожаре никто не пострадал.

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