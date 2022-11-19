Дачный дом сгорел в Вязьме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
В пятницу, 18 ноября, в 19:18 пожарным поступило сообщение о возгорании в СНТ «Локомотив» в Вязьме.
На место вызова выехали 9 спасателей и несколько автоцистерн. Информация о возгорании подтвердилась — огнём был охвачен дачный дом.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, дом выгорел изнутри и снаружи по всей площади. В пожаре никто не пострадал.
Читай также: автомобиль Skoda «слетел» в кювет на Витебском шоссе в Смоленске. Пострадавших в аварии нет.