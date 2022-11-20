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НовостиОбщество20 ноября 2022 7:50

Коммунальные службы Смоленска работают в усиленном режиме из-за снегопада

Работа ведётся в непрерывном режиме
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Коммунальные службы Смоленска работают в усиленном режиме из-за снегопада. Фото: пресс-служба администрации города.

Коммунальные службы Смоленска работают в усиленном режиме из-за снегопада. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленские коммунальщики продолжают работу в усиленном режиме. Как сообщили в пресс-службе администрации города, расчистка улично-дорожной сети города от снега велась всю ночь.

Техника разделяется на несколько экипажей по 3-4 КДМ и курсирует по каждому из районов. Всего задействовано 26 машин. В виду непрекращающихся снежных осадков работа спецтехники и персонала организована в бесперебойном непрерывном режиме.

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