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НовостиЗдоровье20 ноября 2022 9:01

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 ноября: «плюс» 18 новых случаев заражения

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 20 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области 20 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 18 пациентов.

В Смоленской области 20 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 18 пациентов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленской области 20 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 18 пациентов. Госпитализировали 6 человек. Один житель региона с подтвержденным коронавирусом умер, 21 человек выздоровели.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего в Смоленской области с начала пандемии заболели 145 696 человек, 142 234 человек успешно справились с заболеванием, 3 160 – скончались.

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