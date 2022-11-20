Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 ноября: «плюс» 18 новых случаев заражения

В Смоленской области 20 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 18 пациентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленской области 20 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 18 пациентов. Госпитализировали 6 человек. Один житель региона с подтвержденным коронавирусом умер, 21 человек выздоровели.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего в Смоленской области с начала пандемии заболели 145 696 человек, 142 234 человек успешно справились с заболеванием, 3 160 – скончались.

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