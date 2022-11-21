Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 21 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 21 ноября, в Смоленской области прогнозируют облачную погоду, ночью с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, во второй половине дня местами выпадут небольшие осадки, преимущественно в виде снега. На отдельных участках дорог сохраняется гололедица, возможны снежные заносы. Ветер подует восточный 6-11 м/с, днём порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: -6°C…-1°C.

В Смоленске: -4°C…-2°C.

Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет падать.

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