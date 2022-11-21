Для росгвардейцев в зону СВО брянские промышленники передали печки

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Первый заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии РФ, Герой России Павел Индык и глава регионального управления Росгвардии Иван Ванчугов провели рабочую встречу с руководством брянского промышленного холдинга. Группа компаний поставляет оборудование оборонного значения в российскую армию, воинские части и структуры Росатома. Продукция холдинга хорошо зарекомендовала себя в условиях СВО.

Брянские промышленники передали Росгвардии портативные печки, изготовленные на заводах региона, которые пригодятся участвующим в специальной военной операции бойцам в землянках, блиндажах и других местах дислокации. Сотрудники, которым уже довелось воспользоваться печками из Брянска, по достоинству оценили их простоту их сборки, удобство транспортировки и эксплуатации.

В ходе встречи Павел Индык поблагодарил руководителя холдинга Сергея Горелова за всестороннюю помощь и поддержку участников СВО. Благодарственным письмом Росгвардии также был награжден заместитель директора предприятия «Металлснабсервис» Игорь Кириченко.

Сергей Горелов выступил перед личным составом брянских подразделений Росгвардии. От себя лично и от жителей региона он поблагодарил сотрудников за их боевые подвиги, за то, что не жалеют жизни для защиты России и граждан нашей страны. Сергей Иванович пообещал и впредь оказывать всю необходимую поддержку, которая поможет достичь цели специальной военной операции.