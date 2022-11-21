В Смоленске очищают общественные территории от снега. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске продолжается работа по расчистке дорог и территорий от снега. Участвуют также специалисты управляющих компаний. Как сообщили в администрации города, в их зоне ответственности – дворовые территории.

Большая часть УК отреагировали на снегопад оперативно и привели дворы, подъездные пути в надлежащий вид. Организована механизированная уборка и работа дворников. Вместе с тем, ряд организаций недостаточно своевременно приступили к этой деятельности. Городские власти призвали руководителей этих компаний мобилизовать необходимые ресурсы для своевременной очистки закрепленных территорий от снега.

Кроме того, в городе ведется механизированная уборка скверов и парков. Ее осуществляют специалисты Зеленстроя, которые также ведут расчистку пешеходных лестниц на общественных территориях.

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