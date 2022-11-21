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НовостиЗдоровье21 ноября 2022 9:43

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 ноября: 145 700 человек заразились с начала пандемии

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 21 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердилось 4 новых случая заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердилось 4 новых случая заражения коронавирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердилось 4 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Общее число зафиксированных в регионе случаев – 145 700.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 18 смолян, всего 142 252 человек успешно справились с болезнью с начала пандемии. Госпитализирован с осложнениями 1 житель региона. Погиб за сутки 1 человек.

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