Алексей Островский потребовал не снижать темпы строительства школы в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский внепланово посетил территорию стройки школы в «Соловьиной роще» и потребовал не снижать темпы работ.

На площадке было более 60 рабочих разных специальностей, большая часть находилась в здании ФОКа.

– Осуществлял и, безусловно, буду продолжать практику внезапных поездок на ключевые строительные объекты региона. Сейчас основная задача в отношении строительства школы в Соловьиной роще – не снижать темпа работ. Буду делать выводы о количестве задействованных строителей, основываясь на скорости выполнения запланированных работ. При таком числе людей на объекте к середине декабря должно быть подано отопление и выполнено оштукатуривание стен во всех трех блоках: административном, младших и старших классов. Продолжу держать вопрос строительства этого крайне важного для смолян объекта на личном контроле, - прокомментировал глава региона.

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