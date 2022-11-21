Смоленскэнерго сообщает о правилах энергосбережения в холодный период

Фото: ПАО «Россети».

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» сообщает, что в связи с установившимися низкими температурами резко возросло потребление электроэнергии на обогрев помещений, особенно в части бытовых нужд. Компания информирует о том, что включение электрообогревателей, теплых полов, водоподогревателей не рекомендуется совмещать с включением иных мощных приборов (электроплит, СВЧ-печей, электрочайников, утюгов, пылесосов и т.п.), поскольку повышается риск перегрузки внутриквартирной и внутридомовой электрической сети, увеличивается нагрузка на электрические сети района.

Также включение мощных электроприборов не рекомендуется производить в часы вечернего пика нагрузок (это часы с 18 до 21 ежедневно в зимние месяцы). Перед использованием электроподогрева, для уменьшения расхода электроэнергии и размера платы за нее, необходимо провести меры по утеплению помещения и застекленных лоджий, заклеить окна, щели между стеной и плинтусом, утеплить входную дверь. Не рекомендуется закрывать шторами батарею (нижнюю часть штор рекомендуется положить на подоконник так, чтобы батареи оставались открытыми). За батареей рекомендуется разместить лист изолирующего материала (вспененного полиэтилена с отражающим слоем) – это сократит теплопотери и увеличит температуру в помещении.

Также необходимо не допускать охлаждения общедомовых помещений (подъездов, подвалов) – закрывать двери в подъезд, не допускать демонтажа второй подъездной двери, снабжать двери пружиной (доводчиком), плотно закрывать окна в подъезде, чердачные и подвальные окна и двери. Необходимо следить за наличием и исправностью прибора учета и устройств защиты электрической сети, размещенных в квартире или на этажном щите. Соблюдение этих простых рекомендаций позволит исключить или значительно снизить время пользования электроподогревателями, не допустить увеличения счетов за электроэнергию и общедомовые нужды, снизить риски выхода из строя внутриквартирной и внутридомовой электрической сети.