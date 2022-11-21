17 ошибочно мобилизованных смолян вернулись домой из зоны СВО. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провел очередное заседание областной призывной Комиссии по мобилизации граждан, в ходе которых рассматриваются жалобы необоснованно призванных смолян. Как сообщил глава региона на своей странице в соцсетях, на основании доведенных до руководства полка решений по мобилизации граждан первые 17 человек из числа призванных по частичной мобилизации в минувшие выходные доставлены из зоны специальной военной операции в Смоленскую область, к своим семьям.

Что касается сегодняшнего заседания, по итогам работы в отношении 6-ти человек принято решение об отмене призыва. По 13-ти обращениям - решения районных Комиссий оставлены в силе в связи с отсутствием законных оснований для предоставления освобождения от призыва. В целом, с начала работы Комиссии в Смоленской области принято 184 решения об отмене мобилизации.

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