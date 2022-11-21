Голосование за новый арт-объект стартовало в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске завершился приём заявок на конкурс по созданию арт-объекта, который проходит в рамках реализации проекта «Смоленская крепость: была, есть и будет». Участникам предлагалось создать уникальные объемно-пространственные композиции на различные темы.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, лучшие арт-объекты, которые украсят наш город, будут определены в ходе голосования среди смолян и оценочной работы жюри.

Результаты конкурса станут известны к концу недели. Проголосовать можно по ссылке.

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