Прокуратура обязала администрацию Смоленска закупить спецтехнику для уборки снега

Прокуратура обязала администрацию Смоленска закупить спецтехнику для уборки города. Фото: пресс-служба городской администрации.

Прокуратура Ленинского района через суд обязала администрацию Смоленска осуществить финансирование муниципальных учреждений, которые обеспечивают уборку и ремонт автомобильных дорог города.

Установили, что местная администрация не принимает надлежащие меры по содержанию автодорог местного значения. Кроме того, не в полной мере финансирует подведомственные учреждения МБУ «СпецАвто» и МБУ «Дормостстрой», осуществляющие уборку дорог, что в свою очередь не обеспечивает безопасность дорожного движения.

–По данному факту прокуратурой района в суд предъявлено исковое заявление. Решением суда на администрацию города Смоленска возложена обязанность осуществить финансирование приобретения для МБУ «СпецАвто» техники в количестве 13 штук, а для МБУ «Дормостстрой» – в количестве 27 штук в срок до 1 мая 2023 года, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле у органов прокуратуры.

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