Губернатор Смоленской области побывал на месте крушения самолета времен ВОВ. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский побывал недалеко от деревни Дугино в Сычевском районе, где механизатор сельхозпредприятия «Мещерское» случайно зацепил фрагмент самолета, потерпевшего здесь крушение в годы Великой Отечественной войны. После этого подключились участники поискового отряда Лицея-интерната «Феникс», построенного при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Как рассказал глава региона на своей странице в соцсетях, поисковики подняли двигатель, части фюзеляжа, ручной и станковый пулеметы, другие фрагменты, которые еще предстоит идентифицировать и провести необходимые экспертизы. Также обнаружены останки пилота. Его личность уже устанавливается. При этом поисковики не исключают, что членов экипажа могло быть несколько.

Губернатор пообщался с лицеистами, поблагодарил их за активную гражданскую позицию и за участие в увековечении памяти погибших героев Великой Отечественной войны.

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