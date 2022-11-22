Мокрый снег и метель ожидаются в Смоленской области 22 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 22 ноября, на территории Смоленской области будет идти снег, местами сильный, прогнозируется слабая метель. Днём осадки ожидаются в виде мокрого снега и дождя, утром и днём в отдельных районах возможно налипание мокрого снега, гололед. В течение суток будет облачно, подует северо-восточный ветер 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.

В Смоленске: -3°C…-1°C.

Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет падать.

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