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НовостиОбщество22 ноября 2022 5:46

Мокрый снег и метель ожидаются в Смоленской области 22 ноября

На дорогах возможен гололед
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Мокрый снег и метель ожидаются в Смоленской области 22 ноября.

Мокрый снег и метель ожидаются в Смоленской области 22 ноября.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 22 ноября, на территории Смоленской области будет идти снег, местами сильный, прогнозируется слабая метель. Днём осадки ожидаются в виде мокрого снега и дождя, утром и днём в отдельных районах возможно налипание мокрого снега, гололед. В течение суток будет облачно, подует северо-восточный ветер 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.

В Смоленске: -3°C…-1°C.

Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет падать.

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