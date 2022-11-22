В Смоленске отключили светофоры на Витебском шоссе. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

22 ноября с 9:00 до 17:00 будут отключены светофоры на перекрестке Витебского шоссе и улицы Верхне-Профинтерновской.

Как сообщили в СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ, регулировщики не будут работать во время проведения работ по обрезке деревьев.

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