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НовостиОбщество22 ноября 2022 7:48

В Смоленске отключили светофоры на Витебском шоссе

Вдоль дороги проведут работы по обрезке деревьев
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске отключили светофоры на Витебском шоссе. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

В Смоленске отключили светофоры на Витебском шоссе. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

22 ноября с 9:00 до 17:00 будут отключены светофоры на перекрестке Витебского шоссе и улицы Верхне-Профинтерновской.

Как сообщили в СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ, регулировщики не будут работать во время проведения работ по обрезке деревьев.

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