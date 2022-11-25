Снегопад ожидается в Смоленской области 25 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последний рабочий день смолян ждёт снежная погода. Небо будет затянуто облаками. Снег пройдет временами, утром и днем местами сильный. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер подует восточный, его скорость будет достигать 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: -6°C…-1°C.

В Смоленске: -4°C…-2°C.

Атмосферное давление существенно меняться не будет.

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