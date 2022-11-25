В Смоленской области водитель погрузчика случайно убил ковшом рабочего.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Трагедия произошла в апреле 2022 года в Ярцеве. Суд признал 34-летнего водителя погрузчика виновным в причинении смерти по неосторожности.
По информации пресс-службы СУ СКР, мужчина, находившийся за рулем, вывозил металл с участка на улице 2-й Машиностроительной. Собирать и загружать металл в ковш помогали двое рабочих. Водитель случайно сбил одного из них ковшом и переехал его техникой.
Мужчину госпитализировали, однако медики не смогли спасти жизнь пострадавшему.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 11 месяцев с удержанием 5% от его зарплаты в доход государства. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина полностью признал вину и раскаялся. Он будет отбывать наказание в местах, расположенных в районе его места жительства.
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