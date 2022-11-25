В Смоленске бывшая малолетняя узница концлагеря Ирина Воробьева ушла из жизни

Бывшая малолетняя узница концлагеря Ирина Воробьева ушла из жизни. Фото: пресс-служба администрации города.

Из жизни ушла член правления Смоленского отделения региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Ирина Георгиевна Воробьева. Об этом сообщили в администрации города.

Женщина активно участвовала в жизни областного центра, вела работу по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, оказывала огромную поддержку четыремстам бывшим малолетним узникам, проживающим в Смоленске.

– Память об этом чутком, душевном человеке, пережившем тяжелые испытания, будет служить для всех нас ярким примером жизнелюбия и патриотизма, – добавили в администрации.

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