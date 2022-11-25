В Смоленской области реорганизуют службу скорой медицинской помощи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Алексей Островский инициировал проведение совещания с профильными чиновниками по вопросу реорганизации службы скорой медицинской помощи. Она подразумевает выезд автомобиля скорой помощи одного района в соседние. Так, снятие межмуниципальных границ позволит за счет кустового подхода максимально широко использовать весь имеющийся транспорт в Гагаринском, Темкинском, Вяземском и Угранском районах. И вместо 1-2-х «скорых», ранее стоявших на балансе той или иной районной Службы, использовать в пределах района гораздо больше машин.

На своей странице в соцсетях глава региона отметил, что до конца декабря в регион поступят еще 16 новых единиц спецтранспорта.

Губернатор поручил активно вести информационно-разъяснительную работу на местах и быть в постоянном диалоге по данной теме с главами районов и депутатами органов местного самоуправления. А также донести до жителей региона объективную информацию о сути проводимой реорганизации и дать разъяснения по всем возникающим вопросам на этот счет.

Читай также:

В Смоленске губернатор наградил почетным знаком многодетных матерей. Награду получили пятнадцать многодетных мам.