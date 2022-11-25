Одна из школ Смоленска частично ушла на карантин по ОРВИ. Фото: пресс-служба администрации города.

Школа №1 в Смоленске частично ушла на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, на 46-й неделе учебный процесс частично приостановили в 1 классе учреждения.

По наблюдению экспертов, на прошлой неделе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ всего населения Смоленской области был ниже порогового уровня на 0,7%. Что касается областного центра, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Смоленске был выше порогового уровня на 14,8%.

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